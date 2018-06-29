HABER

Trabzon'da, CHP'den Soylu'ya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

TRABZON'da, CHP İl Başkanlığı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye.

Trabzon'da, CHP'den Soylu'ya tepki

Selçuk BAŞAR- Adem GÜNGÖR/TRABZON, ARTVİN, (DHA)- TRABZON'da, CHP İl Başkanlığı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerine, basın açıklaması ile tepki gösterdi.
Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan partililer adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Güzide Uzun, Bakan Süleyman Soylu'nun sözlerinin toplumsal çatışma ve kaos çağrısı olduğunu söyledi. Uzun, "Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimizin arasında ayırım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletlerimizin evlatlarıdır. Uzun, sorumsuz, hadsiz ve bölücü söylemler memleket için canlarını feda eden askerlerimizin cenazelerine gölge düşürmüştür. Bakan Soylu'nun dehşet veren bu açıklamalarıyla terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki planları bire bir örtüşmektedir. Toplumsal ayrıştırmayı derinleştiren ve vatandaşlarımız arasında tehlikeli gerginliklere yol açabilecek bu tutum, terör örgütlerine hizmet etmekten başka bir şey değildir. Toplumun şehit cenazeleri üzerinden ayrıştırmaya dönük bu kışkırtıcı açıklamaları kınıyor. AK Parti'den konuyla ilgili derhal özür bekliyoruz" dedi.
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da eşlik ettiği partililer açıklamanın ardından dağıldı.
ARTVİN'DE TEPKİ
CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber de parti binasında düzenlediği basın toplantısında Bakan Soylu'nun açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip, derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış, soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da, CHP'den Soylu'ya tepkiTrabzon'da, CHP'den Soylu'ya tepkiTrabzon'da, CHP'den Soylu'ya tepki

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
CHP'li başkandan Bakan Soylu'ya asker fotoğraflı cevapCHP'li başkandan Bakan Soylu'ya asker fotoğraflı cevap
CHP Bolu İl Başkanı Karsu'dan, Soylu'ya tepkiCHP Bolu İl Başkanı Karsu'dan, Soylu'ya tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

AK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklaması

AK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklaması

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!

Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!

Süleyman Soylu'ya kötü haber!

Süleyman Soylu'ya kötü haber!

Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.