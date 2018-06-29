Trabzon'da, CHP'den Soylu'ya tepki

Selçuk BAŞAR- Adem GÜNGÖR/TRABZON, ARTVİN, (DHA)- TRABZON'da, CHP İl Başkanlığı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerine, basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan partililer adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Güzide Uzun, Bakan Süleyman Soylu'nun sözlerinin toplumsal çatışma ve kaos çağrısı olduğunu söyledi. Uzun, "Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimizin arasında ayırım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletlerimizin evlatlarıdır. Uzun, sorumsuz, hadsiz ve bölücü söylemler memleket için canlarını feda eden askerlerimizin cenazelerine gölge düşürmüştür. Bakan Soylu'nun dehşet veren bu açıklamalarıyla terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki planları bire bir örtüşmektedir. Toplumsal ayrıştırmayı derinleştiren ve vatandaşlarımız arasında tehlikeli gerginliklere yol açabilecek bu tutum, terör örgütlerine hizmet etmekten başka bir şey değildir. Toplumun şehit cenazeleri üzerinden ayrıştırmaya dönük bu kışkırtıcı açıklamaları kınıyor. AK Parti'den konuyla ilgili derhal özür bekliyoruz" dedi.