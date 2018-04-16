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Trakya'da CHP'lilerden oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

CHP'nin, 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile bugün ülke genelinde düzenlediği oturma eylemi, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde de gerçekleştirildi.

Trakya'da CHP'lilerden oturma eylemi

EDİRNE, (DHA)- CHP'nin, 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile bugün ülke genelinde düzenlediği oturma eylemi, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde de gerçekleştirildi.
Edirne'de trafiğe kapalı bulunan Saraçlar Caddesi üzerinde toplanan CHP'liler, yaklaşık 1 saat oturma eyleminde bulundu. Eyleme CHP Ankara Milletvekili Murat Demir ile Edirne milletvekilleri Erdin Bircan ile Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcan, Edirne Merkez İlçe Başkanı Ediz Ün ve partililer katıldı. CHP Merkez İlçe Başkanı Ediz Ün, "İlan ederken 1,5 ay bile sürmeyecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır" dedi. Partililer daha sonra dağıldı.
Keşan ilçesinde ise yaklaşık 200 kişi, Atatürk Anıtı önünde 1 saatlik oturma eyleminde bulundu. Partililer, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.
TEKİRDAĞ'DA 500 KİŞİ KATILDI
Tekirdağ'da Tuğlalı Parka'ta toplanan, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşnita'ın da bulunduğu yaklaşık 500 CHP'li,1 saat süren oturma eyleminde bulundu. CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Öktem, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürmeyi amaçlayan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam bir yıl geçti. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü hal, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin bütün kurumlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. AK Parti iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL'in bir kez daha uzatılmasına bu nedenle hayır diyoruz" dedi.
Eyleme katılan kadın partililer, İzmir Marşı'nı ve Tekirdağ'ın Üzümleri türkülerini söyledi.
Kırklareli'nde yaklaşık 300 CHP'li Dingiloğlu Parkı önünde toplanıp yaklaşık 1 saat oturma eyleminde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun da bulunduğu eyleme katılanlar, daha sonra dağıldı.

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Trakya'da CHP'lilerden oturma eylemiTrakya'da CHP'lilerden oturma eylemiTrakya'da CHP'lilerden oturma eylemiTrakya'da CHP'lilerden oturma eylemi

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