HABER

"TRT Erzurum Radyosu bir çırpıda kapatılamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: - "Yıllarca Erzurum'un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayan kurum olan TRT Erzurum Radyosu, öyle bir çırpıda kapatılamaz. Türkiye yeni bir sisteme geçiyor ve bu sistem değişikliği çerçevesinde kurumlarda çeşitli düzenlemeler yapılabilir, TRT'de düzenleme yapılan kurumlardan birisi. Düzenlemeye itirazımız yok, personel fazlası varsa gereği yapılsın. Ancak çözüm kurumları kapatmak olmamalı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Yıllarca Erzurum'un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayan kurun olan TRT Erzurum Radyosu, öyle bir çırpıda kapatılamaz." ifadesini kullandı.

Aydın, yazılı açıklamasında, TRT Erzurum İl Müdürlüğünü ziyaret ettiğini, son günlerde konuşulan TRT Erzurum Radyosunun kapatılmasına yönelik yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Ziyarette çalışanların sorunlarını dinlediklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Yıllarca Erzurum'un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayan kurum olan TRT Erzurum Radyosu, öyle bir çırpıda kapatılamaz. Türkiye yeni bir sisteme geçiyor ve bu sistem değişikliği çerçevesinde kurumlarda çeşitli düzenlemeler yapılabilir, TRT'de düzenleme yapılan kurumlardan birisi. Düzenlemeye itirazımız yok, personel fazlası varsa gereği yapılsın. Ancak çözüm kurumları kapatmak olmamalı. Daha verimli hale getirilmesine itiraz etmiyoruz, buna destek oluruz. Konuyu gerekli platformlarda gündeme getirip elimden geleni yapacağım."

Aydın, sorunun çözülmesi için muhalefet ve iktidar milletvekillerinden de destek beklediğini kaydetti.

PARTNEREn ölümcül keskin nişancıEn ölümcül keskin nişancı
Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Bakan Varank'ın 'A Takımı' belli olduBakan Varank'ın 'A Takımı' belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Erzurum MHP Erzurum Miletvekili Kamil Aydın TRT Erzurum Radyosu

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

CHP'de kritik gün yarın

CHP'de kritik gün yarın

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.