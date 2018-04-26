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TRT Genel Müdür Yardımcısı Kaya, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti’den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar yöneticilik yapan, bir süredir de TRT’de genel müdür yardımcısı olarak görevini yürüten Kaya, 24 Haziran 2018 seçimleri için memleketi Eskişehir’den AK Parti milletvekili aday adayı oldu.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Kaya, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti’den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.
Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar yöneticilik yapan, bir süredir de TRT’de genel müdür yardımcısı olarak görevini yürüten Kaya, 24 Haziran 2018 seçimleri için memleketi Eskişehir’den AK Parti milletvekili aday adayı oldu. Kaya’nın seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.
Fethi Fahri Kaya, 1970 yılında Eskişehir Seyitgazi’de doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1996-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alan Fahri Kaya, 2015 yılına kadar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak hizmet etti. 2015-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde Merkez Atama Daire Başkanı olarak çalışırken bir dönem genel müdür vekili olarak da görev yaptı. 2017 yılının başında TRT Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kaya, evli ve 3 çocuk babası.

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