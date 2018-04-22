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TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Aydın, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 39 ülkeden gelen çocukları ağırladı - Ahmet Aydın: - "Çocuklar, insanların en masum halidir. Çocuklar, mutlu olduğu sürece iyilikler ve güzellikler hiç bitmeyecektir"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 39 ülkeden gelen çocukları ağırladı.

Ahmet Aydın, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşen kabuldeki konuşmasında, 23 Nisan 1920'nin milli iradenin temsil edildiği TBMM'nin açıldığı ve halkın egemenliğinin ilan edildiği tarih olduğunu belirtti.

Aydın, parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekilleri adına, parlamentonun milletin özgürlük, huzur ve refahı doğrultusunda daha nice yıllar çalışmasını temenni etti.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm çocuklara hediye ettiğini anımsatan Aydın, bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı tüm dünya çoçuklarıyla kutlayan ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar, insanların en masum halidir. Çocuklar, mutlu olduğu sürece iyilikler ve güzellikler hiç bitmeyecektir. Einstein, 'Dünyada bir çocuk bile mutsuz olduğu sürece büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.' diyor. Biz biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler. 'İstismar edilen bir tek çocuk olmasın, savaşlar olmasın, savaş mağduru çocuklar olmasın.' diyoruz."

Ahmet Aydın, TRT'ye bu organizasyona ev sahipliğini yaptığı için teşekkür ederek, çocukların güzel vakit geçirmelerini ve burada kurdukları dostlukların daim olmasını diledi.

Konuşmanın ardından çocuklar, Aydın'a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti. Aydın da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Gürcistan'dan gelen çocuk, hediye takdimi sırasında Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" adlı şiirini okudu.

Aydın, Kolombiya'dan gelen çocuğun hediye ettiği şapkayı giydi.

TBMM Başkanvekili Aydın, programın sonunda çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Programa TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

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23 Nisan Ahmet Aydın Dünya Çocukları TBMM

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