TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 39 ülkeden gelen çocukları ağırladı.

Ahmet Aydın, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşen kabuldeki konuşmasında, 23 Nisan 1920'nin milli iradenin temsil edildiği TBMM'nin açıldığı ve halkın egemenliğinin ilan edildiği tarih olduğunu belirtti.

Aydın, parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekilleri adına, parlamentonun milletin özgürlük, huzur ve refahı doğrultusunda daha nice yıllar çalışmasını temenni etti.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm çocuklara hediye ettiğini anımsatan Aydın, bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı tüm dünya çoçuklarıyla kutlayan ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar, insanların en masum halidir. Çocuklar, mutlu olduğu sürece iyilikler ve güzellikler hiç bitmeyecektir. Einstein, 'Dünyada bir çocuk bile mutsuz olduğu sürece büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.' diyor. Biz biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler. 'İstismar edilen bir tek çocuk olmasın, savaşlar olmasın, savaş mağduru çocuklar olmasın.' diyoruz."