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TRT World sunucusundan Amerikalı konuğuna zor anlar yaşatan "diktatör" sorusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanamayacağını iddia eden eski ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Lawrence Korb, TRT World sunucusu Imran Garda'nın sorusu üzerine zor anlar yaşadı - TRT World sunucusu Imran Garda, Erdoğan'ın, "ilk turda çoğunluk sağlayamayacağını" iddia eden Korb'a, "Şimdi diyorsunuz ki '(Erdoğan) İlk turda çoğunluk sağlayamayacak.' O zaman çok iyi bir diktatör değil demek ki yani. 'Oyları alamayacak' diyorsanız, bu demokrasi değil mi? O zaman çok kötü bir diktatör oluyor. Erdoğan'ı nasıl diktatör olarak suçluyorsunuz" sorusunu yöneltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanamayacağını iddia eden eski ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Lawrence Korb, TRT World sunucusu Imran Garda'nın sorusu üzerine zor anlar yaşadı.

TRT World'de yayınlanan Newsmakers programında, 24 Haziran seçimleri ele alındı.

Ünlü sunucu Imran Garda programında, Türkiye karşıtı isimleri ağırladı. Eski ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Lawrence Korb da konuk olan isimler arasında yer aldı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimleri kazanamayacağını" iddia eden Korb, "Önemli bir dönüm noktasındayız ve seçimden sonra ne olacağını görmemiz lazım. İlk turda ne kadar oy alacağını görmemiz gerek. Bence ilk turda çoğunluk sağlayamayacak." ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Garda, yanıtıyla Lawrence Korb'a zor anlar yaşattı.

"Şimdi diyorsunuz ki '(Erdoğan) İlk turda çoğunluk sağlayamayacak.' O zaman çok iyi bir diktatör değil demek ki yani. 'Oyları alamayacak' diyorsanız, bu demokrasi değil mi? O zaman çok kötü bir diktatör oluyor. Erdoğan'ı nasıl diktatör olarak suçluyorsunuz?" sorusu üzerine Korb, bu kez "Erdoğan'ın rakiplerini hapse atacağını" iddia etti.

Korb, "Çoğunluğu sağlayamazsa ve ikinci tura giderse ve kazanırsa ondan sonra ne olacak? Geçmişteki gibi politik rakiplerini hapse mi atacak?" ifadesini kullandı.

- "Rakiplerini hapse attığına dair elinizde bir kanıt var mı?"

Bunun üzerine TRT World sunucusu Garda, Korb'a, "Elinizde bugüne kadar Erdoğan'ın seçimde yendiği politik rakiplerini hapse attığına dair bir kanıt var mı?" sorusunu yöneltti ancak yanıt alamadı.

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ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Lawrence Korb Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World sunucusu Imran Garda

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