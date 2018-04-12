TRT Yönetmeliğinde yapılan değişiklik

CHP, TBMM KİT Komisyonunu, "TRT Yönetim Kurulu toplantılarında ses kaydı tutulması uygulamasının kaldırılması ve mevcut kayıtların imha edilmesi" yönündeki yönetmelik değişikliği konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Komisyon, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün hesaplarını görüşmek üzere, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir başkanlığında toplandı.

Komisyon, gündemine geçmeden önce CHP'li üyeler, Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan, "olağanüstü toplantı çağrısı" başvurusunu Aydemir'e sundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, TRT Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığını ve bunun Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı. Akar, söz konusu değişiklikle "TRT Yönetim Kurulu toplantılarının iki ayrı ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınması ve bu kayıtların 10 yıl boyunca saklanması" hükmünün kaldırıldığını ifade etti. Akar, yönetmeliğe göre, mevcut kayıtların da imha edileceğini vurguladı.

Bu değişikliğe karşı olduklarını aktaran Akar, ses kayıtlarının imhasının FETÖ ile mücadelede zafiyet oluşturacağını, FETÖ ile mücadele kapsamındaki soruşturmalar tamamlanıncaya kadar kayıtların muhafaza edilmesi gerektiğini savundu.