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TRT Yönetmeliğinde yapılan değişiklik

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

CHP, TBMM KİT Komisyonunu, "TRT Yönetim Kurulu toplantılarında ses kaydı tutulması uygulamasının kaldırılması ve mevcut kayıtların da imha edilmesi" yönündeki değişiklik konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı - KİT Komisyonu Başkanı Uğur Aydemir, olağanüstü toplanmaya gerek olmadığını belirterek "Ama eskiden tutulan ses kayıtlarının imha edilmemesini Genel Müdür ile görüşeceğim ve KİT Komisyonunun hassasiyetini aktaracağım" dedi

CHP, TBMM KİT Komisyonunu, "TRT Yönetim Kurulu toplantılarında ses kaydı tutulması uygulamasının kaldırılması ve mevcut kayıtların imha edilmesi" yönündeki yönetmelik değişikliği konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Komisyon, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün hesaplarını görüşmek üzere, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir başkanlığında toplandı.

Komisyon, gündemine geçmeden önce CHP'li üyeler, Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan, "olağanüstü toplantı çağrısı" başvurusunu Aydemir'e sundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, TRT Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığını ve bunun Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı. Akar, söz konusu değişiklikle "TRT Yönetim Kurulu toplantılarının iki ayrı ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınması ve bu kayıtların 10 yıl boyunca saklanması" hükmünün kaldırıldığını ifade etti. Akar, yönetmeliğe göre, mevcut kayıtların da imha edileceğini vurguladı.

Bu değişikliğe karşı olduklarını aktaran Akar, ses kayıtlarının imhasının FETÖ ile mücadelede zafiyet oluşturacağını, FETÖ ile mücadele kapsamındaki soruşturmalar tamamlanıncaya kadar kayıtların muhafaza edilmesi gerektiğini savundu.

Komisyon Başkanı Uğur Aydemir ise toplantıların zaten yazılı olarak kayıt altına alındığını, ses kaydının ise ihtiyati tedbir niteliğinde bulunduğunu söyledi.

Ses kaydına ilişkin herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığına işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Olağanüstü toplantı çağrısına gerek olmadığını düşünüyorum. Ama eskiden tutulan ses kayıtlarının imha edilmemesini Genel Müdür ile görüşeceğim ve KİT Komisyonunun hassasiyetini aktaracağım. FETÖ ile sonuna kadar mücadele etmek ve herhangi bir şeyi gözden kaçırmamak durumundayız."

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CHP trt ses kaydı TRT yönetmelik değişikliği

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