Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulunun çalışma ve toplantılarında yer alan herhangi bir hususun gizlenmesinin ya da kararda yer verilmemesinin mümkün olmadığı, bu kararların süre gözetilmeksizin kurum arşivlerinde muhafaza edildiği bildirildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, TRT Yönetim Kurulunun çalışmalarını düzenleyen yönetmelikteki değişiklik ile ilgili KİT Komisyonu'na gönderdiği yazıda yer alan iddialara ilişkin TRT'den açıklama yapıldı.

TRT Yönetim Kurulunun çalışma esaslarının bir yönetmelikle düzenlendiği ve bu yönetmeliğin 27217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu Yönetmelik hükümlerinde, Kurulun Genel Müdürün başkanlığında en az 5 üye ile toplanacağı ve en az 4 üyenin oyu ile karar verebileceğinin belirtildiği aktarıldı.

Açıklamada, Yönetim Kurulunun kararları ile ilgili yönetmelikte geçen düzenlemelere de yer verildi.

Buna göre, Yönetim Kurulu gündemi, gündemde olan ve olmayıp da gündeme alınmasına karar verilen Genel Müdürlük veya üyelerin teklif yazıları ile sözlü önerilerinin, toplantıya katılan ve katılmayan üyelerin adlarının, katılmayan üyelerin mazeretli olup olmadıklarının, toplantıda alınan kararların metinlerinin, karar tarihi ve sayıları ile varsa karşı oy gerekçeleri eklenerek raportör tarafından tutanak haline getirildiği, bu tutanağın da üyeler tarafından imzalandığı belirtildi.