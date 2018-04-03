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Trump, ABD askerlerini Suriye’den çekmek istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerini Suriye’den çekmek istediğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Suriye’deki ABD birliklerini geri çekmeyi istediğini ve bu konuda ciddi anlamda düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerini Suriye’den çekmek istediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Suriye’deki ABD birliklerini geri çekmeyi istediğini ve bu konuda ciddi anlamda düşündüğünü söyledi. Ortadoğu’da 7 trilyon dolar yatırımları olduğunu belirten Trump, “Ölüm ve yıkımdan başka bir görmedik” ifadelerini kullandı. Trump, “Bizim öncelikli hedefimiz DEAŞ’tan kurtulmaktı. Bunu neredeyse tamamladık. Ne yapacağımıza dair, diğerleri ile koordineli bir şekilde, hızlı bir karar vereceğiz. Suudi Arabistan kararımız ile yakından ilgili. Oradan çıkmak, askerlerimizi eve geri getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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