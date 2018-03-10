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Trump: "Avustralya, çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tutulacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin yeni uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum tarifelerinden Avustralya’nın muaf tutulacağını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, buna yönelik yeni uygulamaya konulan çelik ve alüminyum tarifelerinden Avustralya’nın muaf tutulacağını açıkladı.Çok adil, karşılıklı askeri ve ticari ilişkilere sahip olma yolunda kararlı olduklarını belirten Trump, resmi Twitter hesabından, "Güvenlik anlaşmasında çok hızlı bir şekilde çalışmak için, büyük ülke müttefikimiz Avustralya’ya çelikte yüzde 25 ve alüminyum da ise yüzde 10 yeni tarifeleri uygulamak zorunda kalmayacağız" açıklamasını yaptı.ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Twitter’da iki müttefik arasındaki ilişkinin adil ve karşılıklı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin yeni uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum tarifelerinden Avustralya’nın muaf tutulacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, buna yönelik yeni uygulamaya konulan çelik ve alüminyum tarifelerinden Avustralya’nın muaf tutulacağını açıkladı.
Çok adil, karşılıklı askeri ve ticari ilişkilere sahip olma yolunda kararlı olduklarını belirten Trump, resmi Twitter hesabından, "Güvenlik anlaşmasında çok hızlı bir şekilde çalışmak için, büyük ülke müttefikimiz Avustralya’ya çelikte yüzde 25 ve alüminyum da ise yüzde 10 yeni tarifeleri uygulamak zorunda kalmayacağız" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Twitter’da iki müttefik arasındaki ilişkinin adil ve karşılıklı olduğunu söyledi.

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