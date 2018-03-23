Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanının görevine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster’ın görevine son verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster’ın görevine son verdi. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Ulusal Güvenlik Danışmanımın John Bolton olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. McMaster’ın hizmetine çok müteşekkirim. McMaster, 9 Nisan’da görevini John Bolton’a devredecek” dedi.
Öte yandan, Beyaz Saray yetkilisinin Perşembe günü yaptığı duyuruda, Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster istifa etmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.
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