Trump: “Bu kararı kendim aldım”

ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson’ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasının kendi kararı olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson’ı Dışişleri Bakanlığı görevinden almasına ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Trump, bu kararı tek başına aldığını belirterek, Tillerson’un artık daha mutlu olacağını söyledi. Tillerson ile aynı düşünmediklerini ve hizmetinden dolayı takdir ettiğini söyleyen Trump, “O iyi bir adam” dedi. ABD Başkanı Trump, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile daha uyumlu çalışacaklarını söyleyerek, “Benim de dışişleri bakanından istediğim tam bu” diye konuştu.
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