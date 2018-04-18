Trump, CIA başkanının Kuzey Kore ziyaretini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün attığı bir tweet’le CIA Başkanı Mike Pompeo’nun Kuzey Kore Başkanı Kim Yong-un ile görüştüğü haberlerini doğrulayarak, görüşmenin çok düzgün geçtiğini ve iyi bir ilişki kurulduğunu belirtti.
ABD basınında, Başkan Trump’ın yakın geçmişte Kuzey Kore Başkanı Kim Yong-un ile yapacağı görüşmeye zemin hazırlanması için CIA Başkanı Mike Pompeo’yu Kuzey Kore’ye gönderdiği haberi yer aldı. Başkan Trump, üstü kapalı bir şekilde ABD ve Kuzey Kore arasında çok yüksek seviyede doğrudan görüşmeler yapıldığını açıklamıştı.
Trump, Kuzey Kore Başkanı Yung-un’un görüşme davetini beklenmedik bir şekilde kabul edince Beyaz Saray’ın Kuzey Kore ile diplomatik kanallar yerine istihbarat kanalını kullandığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı olarak atanmasının onaylanmasını bekleyen Pompeo’nun istihbarat kanalı vasıtasıyla Kuzey Koreli temsilciler ile bir süredir görüşmekte olduğu belirtildi.
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