ABD Başkanı Donald Trump, “Esad, kimyasal saldırı nedeniyle büyük bedel ödeyecek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Esad rejiminin Duma’da gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Trump, Suriye’deki “düşüncesiz” kimyasal saldırı nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bölgenin Suriye ordusu tarafından kuşatma altında olduğunu dile getiren Trump, “Putin, Rusya ve İran, Esad’ı desteklemekten sorumlu. Esad, kimyasal saldırı nedeniyle büyük bedel ödeyecek. Bölge, soruşturma ve tıbbi yardım için acilen açılmalıdır” ifadelerini kullandı.