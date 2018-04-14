HABER

Trump: "Görev tamamlandı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "Daha iyi bir sonuç alınamazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Daha iyi bir sonuç alınamazdı. Görev tamamlandı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün akşam mükemmel bir görev gerçekleştirildi. Fransa ve İngiltere’ye dirayeti ve askeri gücü için teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alınamazdı. Görev tamamlandı” dedi.

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi

Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi

Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.