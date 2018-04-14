ABD Başkanı Donald Trump, "Daha iyi bir sonuç alınamazdı. Görev tamamlandı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün akşam mükemmel bir görev gerçekleştirildi. Fransa ve İngiltere’ye dirayeti ve askeri gücü için teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alınamazdı. Görev tamamlandı” dedi.
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