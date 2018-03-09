HABER

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin Mayıs ayında görüşeceği belirtildi.Beyaz Saray’dan gelen beklenmedik açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Mayıs ayı sonunda bir araya gelmeyi kabul etti.Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri ile gerilen ikili ilişkilerde her iki lider de birbirlerini aşağılayarak hakaret etmişti.Kim Jong-un’un nükleer testleri durdurma sözü ile Trump ile görüşmeyi istemesine olumlu yaklaşan ABD yönetimi, gelişmeleri olumlu olarak nitelendirirken, Kuzey Kore’nin daha öncede sözler verdiğinin ama tutmadığını hatırlatarak tedbirli davranılması gerektiğinin altını çizdi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders konuya ilişkin yaptığı açıklama, “Büyük bir adım atıldı ancak yaptırımlar bir anlaşmaya varıncaya kadar devam edecek” dedi.Cumhuriyetçi Senatör Lindsey O.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin Mayıs ayında görüşeceği belirtildi.
Beyaz Saray’dan gelen beklenmedik açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Mayıs ayı sonunda bir araya gelmeyi kabul etti.
Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri ile gerilen ikili ilişkilerde her iki lider de birbirlerini aşağılayarak hakaret etmişti.
Kim Jong-un’un nükleer testleri durdurma sözü ile Trump ile görüşmeyi istemesine olumlu yaklaşan ABD yönetimi, gelişmeleri olumlu olarak nitelendirirken, Kuzey Kore’nin daha öncede sözler verdiğinin ama tutmadığını hatırlatarak tedbirli davranılması gerektiğinin altını çizdi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders konuya ilişkin yaptığı açıklama, “Büyük bir adım atıldı ancak yaptırımlar bir anlaşmaya varıncaya kadar devam edecek” dedi.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey O. Graham ise, “Yapabileceğin en kötü şey Başkan Trump ile yüz yüze gelip onunla oynamaya çalışman olur. Eğer bunu yaparsan bu senin ve rejimin sonu olur” sözleriyle Kuzey Kore liderini tehdit etti.
Kuzey Kore lideri ve ABD Başkanının, Başkan düzeyinde görüşmeleri bir ilk olacak.

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Partide yeri yok!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Partide yeri yok!

AK Parti’li Dağdelen: “Klasik tarım anlayışından kurtulmalıyız”

AK Parti’li Dağdelen: “Klasik tarım anlayışından kurtulmalıyız”

Kadınlar Gününde Zeytin Dalı Harekatı için dua ettiler

Kadınlar Gününde Zeytin Dalı Harekatı için dua ettiler

AK Parti'den Saadet Partisi hakkında flaş açıklama

AK Parti'den Saadet Partisi hakkında flaş açıklama

Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.