Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin Mayıs ayında görüşeceği belirtildi.

Beyaz Saray’dan gelen beklenmedik açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Mayıs ayı sonunda bir araya gelmeyi kabul etti.

Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri ile gerilen ikili ilişkilerde her iki lider de birbirlerini aşağılayarak hakaret etmişti.

Kim Jong-un’un nükleer testleri durdurma sözü ile Trump ile görüşmeyi istemesine olumlu yaklaşan ABD yönetimi, gelişmeleri olumlu olarak nitelendirirken, Kuzey Kore’nin daha öncede sözler verdiğinin ama tutmadığını hatırlatarak tedbirli davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders konuya ilişkin yaptığı açıklama, “Büyük bir adım atıldı ancak yaptırımlar bir anlaşmaya varıncaya kadar devam edecek” dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey O. Graham ise, “Yapabileceğin en kötü şey Başkan Trump ile yüz yüze gelip onunla oynamaya çalışman olur. Eğer bunu yaparsan bu senin ve rejimin sonu olur” sözleriyle Kuzey Kore liderini tehdit etti.

Kuzey Kore lideri ve ABD Başkanının, Başkan düzeyinde görüşmeleri bir ilk olacak.