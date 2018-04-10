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Trump Latin Amerika gezisini iptal etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 20:31 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika gezisini, Suriye’deki kimyasal silah kullanımına ilişkin gelişmeleri izlemek için iptal ettiğini bildirdi.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki kimyasal silah kullanımına ilişkin Amerikan’ın tepkisini ve dünyadaki gelişmeleri izlemek için Cuma günü çıkacağı Latin Amerika gezisini iptal ettiğini bildirdi.

Trump Latin Amerika gezisini iptal etti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika gezisini, Suriye’deki kimyasal silah kullanımına ilişkin gelişmeleri izlemek için iptal ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki kimyasal silah kullanımına ilişkin Amerikan’ın tepkisini ve dünyadaki gelişmeleri izlemek için Cuma günü çıkacağı Latin Amerika gezisini iptal ettiğini bildirdi. Sanders, "Başkan Trump başlangıçta planlandığı gibi Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilecek olan 8’inci Amerika Zirvesine katılmayacak ve Colombiya’nın başkenti Bogota’ya gitmeyecek. Başkanın talebi üzerine, başkan yardımcısı onun yerine Güney Amerika gezisine katılacak. Başkan, Suriye’ye karşı Amerikan tepkisini izlemek ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek için ye Suriye’ye Amerikan’ın tepkisini denetlemek ve dünyadaki gelişmeleri izlemek için ABD’de kalacak" dedi.
Trump, askeri liderler ve yabancı liderler ile birlikte Suriye’de hafta sonu gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi ve bu konu hakkında bir kararın bir kaç gün içinde verileceğine işaret etti.
Trump’ın Güney Amerika gezisi başkan olarak gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktı. Trump’ın her iki ülkedeki temaslarında ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesine yönelik adımların konuşulacağı ve Trump’ın bölgesel güvenliği ilgilendiren konuları da masaya getireceği vurgulanmıştı.

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