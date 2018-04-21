Trump, Macron’nu Beyaz Sarayda ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önümüzdeki hafta Beyaz Saray’da bir araya gelecekler.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2015 yılında Barack Obama döneminde İran’la yapılan nükleer anlaşma hakkında görüşmek üzere Beyaz Saray’da bir araya geleceğini açıkladı. Yapılan açıklamada görüşmenin ana başlığının İran meselesi olduğunun altı çizilirken, tarafların geçen hafta İngiltere ile birlikte Suriye’ye düzenledikleri hava operasyonunu da konuşacakları belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile BM Güvenlik Konseyi daimi temsilcileri ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere ile Almanya arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın şimdiye kadar müzakere edilen en kötü anlaşmalardan biri olarak nitelendirmişti. Öte yandan, Trump’ın bu sözlerinden sonra anlaşmayı imzalayan diğer ülkeler verilen kararın hala arkasında olduklarını belirten açıklamalarda bulunmuştu.
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