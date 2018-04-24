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Trump, Macron’u Beyaz Saray’da törenle karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Beyaz Saray’da törenle karşıladı.ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Beyaz Sarayda karşılama töreni düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Beyaz Saray’da törenle karşıladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Beyaz Sarayda karşılama töreni düzenledi. Beş askeri şubenin neredeyse 500 üyesinin bulunduğu tören Beyaz Sarayın güney bahçesinde 21 pare top atışı ile başladı. Macron ve karısı Brigitte Macron’u, Başkan Trump’la birlikte, Başkan Yardımcısı Pence, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ivanka Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly de dahil olmak üzere Trump yönetimi ve abine üyeleri karşıladı.
Trump karşılama töreninde yaptığı konuşmasına, ABD eski Başkanlarından George H.W. Bush’a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Trump, "Hepimiz dualarımızı Bush ailesine gönderiyoruz. George Bush, karısı Barbara
Bush’un cenazesinden sonra bir enfeksiyonla hastaneye kaldırıldı" dedi. Dün gerçekleştirilen Toronto saldırısına dair düşüncelerini dile getiren Trump, “Kalplerimiz Kanada’daki yaslı ailelerle birlikte” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Suriye’ye karşı düzenlenen operasyonda Fransızların yardımından dolayı Macron’a teşekkür etti.
İki yüzyılı aşkın süredir devam eden bu dostluğu teyit etmek için bir araya geldiklerini belirten Trump, "İlk resmi devlet ziyaretimizi, Amerika’nın en eski müttefiki, Fransa’nın gururlu ulusunun lideri ile yapıyoruz" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Trump’a teşekkür ederek Bush ailesine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek ve Toronto saldırısını kınadı.
Trump ve Macron gün içinde gerçekleştirecekleri ikili toplantıların ardında basın açıklaması yapacak. Akşam ise iki Trum ve Macron’un resmi akşam yemeğinde bir araya gelmeleri bekleniyor.

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