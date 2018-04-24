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Trump, Macron’u üst düzeyde ağırlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’daki görüşme öncesinde eşleri ile birlikte akşam yemeği yedi.ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşleri ile birlikte Washington’un tarihi nehir kıyısındaki Mount Vernon’da helikopter gezisi yaptıktan sonra beraber akşam yemeği yedikleri bildirildi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uçağının Washington yakınlarında ABD askeri üssüne inmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bunun, büyük bir onur ve tarihi bir anı olarak çok önemli bir devlet ziyareti olduğunu düşünüyorum" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üç günlük Washington ziyaretine, her iki tarafın da önem verdiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’daki görüşme öncesinde eşleri ile birlikte akşam yemeği yedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşleri ile birlikte Washington’un tarihi nehir kıyısındaki Mount Vernon’da helikopter gezisi yaptıktan sonra beraber akşam yemeği yedikleri bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uçağının Washington yakınlarında ABD askeri üssüne inmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bunun, büyük bir onur ve tarihi bir anı olarak çok önemli bir devlet ziyareti olduğunu düşünüyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üç günlük Washington ziyaretine, her iki tarafın da önem verdiği belirtiliyor.

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