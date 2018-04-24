Trump, Macron’u üst düzeyde ağırlıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’daki görüşme öncesinde eşleri ile birlikte akşam yemeği yedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşleri ile birlikte Washington’un tarihi nehir kıyısındaki Mount Vernon’da helikopter gezisi yaptıktan sonra beraber akşam yemeği yedikleri bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uçağının Washington yakınlarında ABD askeri üssüne inmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bunun, büyük bir onur ve tarihi bir anı olarak çok önemli bir devlet ziyareti olduğunu düşünüyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üç günlük Washington ziyaretine, her iki tarafın da önem verdiği belirtiliyor.
Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum