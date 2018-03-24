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Trump, Rus diplomatları ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 21:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor.ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Trump’ın, İngiltere’deki üst düzey istihbarat subayı olan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin bu kararı aldığı belirtiliyor. Trump’ın, 26 Mart tarihinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan, Skripal ve kızı Yulia 4 Mart’ta Salisbury’de bir restoranda sinir gazıyla zehirlenmişti. Skripal ve Yulia’nın yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Ayrıca Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) eski albayı Sergey Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006’da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde çıkan aftan yararlanan eski ajan, 2010’da Rusya ile ABD arasında yapılan casus takasında yer almıştı.

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