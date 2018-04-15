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Trump, Suriye konusunda medyayı eleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda medyayı eleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik hava saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda medyayı eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik hava saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarını sürdürüyor. Trump, medyayı eleştirdiği paylaşımında, “Suriye saldırısı o kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ki ’yalan haber medyası’nın bunu küçümsemesinin tek yolu ‘görev tamamlandı’ ifadesini kullanmamdı. Bunun üzerinde duracaklarını biliyordum ancak o kadar mükemmel bir askeri terim ki yeniden kullanılması gerekiyordu. Bunu daha çok kullanın” dedi.

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