ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye’yi ne zaman vuracağımızı söylemedim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarına devam ediyor. Trump, “Suriye’yi ne zaman vuracağımızı söylemedim. Hemen vurabiliriz de vurmayabiliriz de. Yönetimimin altındaki ABD, ne olursa olsun DEAŞ ile mücadelede harika bir iş yaptı. Teşekkürler Amerika” ifadelerini kullandı.