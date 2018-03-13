Trump, Tillerson’ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden aldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Rex Tillerson’ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alındığını açıklayarak hizmetinden dolayı teşekkür etti. Trump, Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Başkanı Mike Pompeo’nun getirileceğini belirterek, “Harika bir iş çıkaracak” dedi. Yeni CIA başkanının ise Gina Haspel olacağını duyuran Trump, Haspel’in bu göreve gelen ilk kadın olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Donald Trump, Kuzey Kore ve Katar krizi gibi konularında bir çok kez karşı karşıya gelmişti.
Öte yandan, Rex Tillerson’ın hakkında daha önce görevinden istifa ettiği iddiaları çıkmıştı.
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
İzmir'deki otel yangınında mucize kurtuluş! O kahraman ortaya çıktı
Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum