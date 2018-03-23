HABER

Trump, "ülke için kötü" dediği bütçeyi onayladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

ABD-Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için kaynak içermeyen bütçeyi onaylamayacağını daha önce sosyal medya üzerinden duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bu tehdidine rağmen 1.3 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı.“Doğru değil ve ülke için kötü” dediği bütçeden memnun olmamasına rağmen Trump, ülke güvenliği için askeri harcamalardaki sınırı yükselten bütçeyi onayladığını açıkladı.Trump ayrıca, “Bir daha böyle bir tasarıyı imzalamam” diyerek kongreyi uyardı.

ABD-Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için kaynak içermeyen bütçeyi onaylamayacağını daha önce sosyal medya üzerinden duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bu tehdidine rağmen 1.3 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı.
“Doğru değil ve ülke için kötü” dediği bütçeden memnun olmamasına rağmen Trump, ülke güvenliği için askeri harcamalardaki sınırı yükselten bütçeyi onayladığını açıkladı.
Trump ayrıca, “Bir daha böyle bir tasarıyı imzalamam” diyerek kongreyi uyardı. Bütçenin kabul edilmesine rağmen ne Demokratlar ne de Cumhuriyetçiler mutlu değil. Demokratların bütçede yer almasını istediği ABD’ye çocuk yaşta gelen “Hayalciler” olarak bilinen göçmenlerin vatandaşlığının yolunu açacak maddeler Cumhuriyetçi Parti tarafından engellenirken, Trump’ın kampanyasının en büyük sözü olan sınır duvarının bütçesini destekleyen Cumhuriyetçilerin isteklerini Demokratlar kabul etmedi. Cumhuriyetçiler ayrıca bütçeden kürtaj, aile planlaması gibi konular ile sığınmacı şehirlere ödenen federal paraların kesilmemesi gibi konulardan da şikayetçi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

AK Partili isim ihraç ediliyor!

AK Partili isim ihraç ediliyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.