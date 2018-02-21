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Trump yönetimi: "Kuzey Kore görüşmeyi son dakika iptal etti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 13:17 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, Kuzey Kore ve ABD arasında yapılacak tarihi görüşmeyi Kuzey Kore’nin iptal ettiğini duyurdu.Trump yönetimi, Kuzey Kore’nin son dakikada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kuzey Koreli yetkililer arasında yapılacak görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Trump yönetimi, Kuzey Kore ve ABD arasında yapılacak tarihi görüşmeyi Kuzey Kore’nin iptal ettiğini duyurdu.
Trump yönetimi, Kuzey Kore’nin son dakikada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kuzey Koreli yetkililer arasında yapılacak görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Pyongyang yönetimi tarafından son dakikada iptal edilen toplantıda Pence, Pyongyang’ı nükleer ve balistik füze programlarına son vermek için ikna etmeye çalışacaktı. Ancak Kuzey Kore ABD’yle görüşmeyi askıya aldı. PyeongChang’da düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın açılışına katılan Pence, burada Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimaline olumlu bakmıştı.

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