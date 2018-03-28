Trump’a dava yolu açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump’a, yabancı hükümetlerden kazanç elde ettiği gerekçesiyle dava yolu açılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’a yabancı hükümetlerden ve bazı ABD eyaletlerinden kazanç elde ettiği gerekçesiyle için dava yolu açılacağı duyuruldu. ABD Bölge Hakimi Peter J. Mesitte, D.C. Başsavcısı Karl Racine’in ve Maryland Başsavcısı Brian Frosh’un Başkan Trump’ı dava etmek için yeterli kanıtlarının olduğunu duyurmasının ardından Trump’a Başkan hakkında anayasaya aykırı davranmaktan dava açılmasının önü açıldı.
Savcıların iddialarına göre Trump anayasada yer alan yabancı devlet ve eyaletlerden gelir sağlanamaz yasasını ihlal etti. Donald Trump’ın alınan kararı temyiz etmesi bekleniyor.
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