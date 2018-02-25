Trump’a kızan Meksika Devlet Başkanı, ABD ziyaretini iptal etti

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto, ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.
ABD-Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı iki ülke arasında gerilimi yükseltmişti. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto’nun, Trump ile görüşmek üzere Washington’a yapacağı resmi ziyaretini sonlandırdığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika Başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinin gergin geçmesinin ardından Başkan Enrique Pea Nieto’nun, Mart ayının başlarında ABD’ye yapacağı resmi ziyaretinin bir fayda getirmeyeceği ve gerginliğin devam etmesinin olanaklar dahilinde olması nedeniyle iptal ettiği duyuruldu. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto’nun Beyaz Saray’a yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapan Beyaz Saray yetkilisi, 20 Şubat’ta Trump ve Nieto arasında gerçekleşen ve çok gergin geçen telefon görüşmesinin ardından ziyaretin askıya alındığını doğruladı.
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto ve Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesi sırasında Trump’ın Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı inşaatının maliyetini karşılamayacağını ve duvar inşaatının maliyeti olan 25 milyar doları Nieto’nun ödemesini istediği ifade edildi.
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