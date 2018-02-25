HABER

Trump’a kızan Meksika Devlet Başkanı, ABD ziyaretini iptal etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 10:27 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto, ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.ABD-Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı iki ülke arasında gerilimi yükseltmişti.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto, ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.
ABD-Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı iki ülke arasında gerilimi yükseltmişti. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto’nun, Trump ile görüşmek üzere Washington’a yapacağı resmi ziyaretini sonlandırdığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika Başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinin gergin geçmesinin ardından Başkan Enrique Pea Nieto’nun, Mart ayının başlarında ABD’ye yapacağı resmi ziyaretinin bir fayda getirmeyeceği ve gerginliğin devam etmesinin olanaklar dahilinde olması nedeniyle iptal ettiği duyuruldu. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto’nun Beyaz Saray’a yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapan Beyaz Saray yetkilisi, 20 Şubat’ta Trump ve Nieto arasında gerçekleşen ve çok gergin geçen telefon görüşmesinin ardından ziyaretin askıya alındığını doğruladı.
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto ve Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesi sırasında Trump’ın Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı inşaatının maliyetini karşılamayacağını ve duvar inşaatının maliyeti olan 25 milyar doları Nieto’nun ödemesini istediği ifade edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım, Kayseri’den Erzurum’un Alacabük köyüne telefonla bağlandı

Başbakan Yıldırım, Kayseri’den Erzurum’un Alacabük köyüne telefonla bağlandı

Başbakan Yıldırım'dan Ege ve Akdeniz uyarısı:Hiç kimse yanlış hesap yapmasın (3)

Başbakan Yıldırım'dan Ege ve Akdeniz uyarısı:Hiç kimse yanlış hesap yapmasın (3)

AK Parti İnebolu Kadın Kolları Başkanlığına Tülay Kırcaoğlu seçildi

AK Parti İnebolu Kadın Kolları Başkanlığına Tülay Kırcaoğlu seçildi

Şehit ailelerini ve gaziler TOKİ konutları hakkında bilgi aldı

Şehit ailelerini ve gaziler TOKİ konutları hakkında bilgi aldı

Bakan Çelik: TSK, mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor

Bakan Çelik: TSK, mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor

Başkan Çeleğen: "1 lira para yediğimi kanıtlasınlar istifa ederim"

Başkan Çeleğen: "1 lira para yediğimi kanıtlasınlar istifa ederim"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.