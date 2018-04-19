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Trump’dan Abe görüşmesi sonrası açıklama: “İyi şeyler olacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmelerin ardından, “İyi şeyler olacak” açıklamasını yaptı.Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 3 günlük ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Florida’da Mar-a-Lago Malikanesinde görüşmeler yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmelerin ardından, “İyi şeyler olacak” açıklamasını yaptı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 3 günlük ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Florida’da Mar-a-Lago Malikanesinde görüşmeler yaptı. Trump Twitter’dan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, “Florida’dan yeni ayrılan Başbakan Abe ile mükemmel bir görüşme. Kuzey Kore, askeri ve ticari konular derinlemesine görüşüldü. İyi şeyler olacak” dedi.
Japonya Başbakanı Abe Trump ile yaptığı basın toplantısında, "Başkan Trump ile serbest, adil ve karşılıklı ticaret anlaşmaları için görüşmelere başlama konusunda anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.

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