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Trump’dan Kuzey Kore liderinin Çin ziyaretiyle ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sürpriz Çin ziyaretine ilişkin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den kişisel bir mesaj aldığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump’dan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Pekin ziyaretinin ardından ilk açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sürpriz Çin ziyaretine ilişkin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den kişisel bir mesaj aldığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’dan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Pekin ziyaretinin ardından ilk açıklama geldi. Twitterda açıklamalarda bulunan Trump, “Dün gece Şi Cinping’den Kim Jong-Un ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Kim’in benimle görüşmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten mesaj aldım. Bu süreçte Ne yazık ki azami yaptırımlar ve baskı ne olursa olsun sürdürülmeli” dedi.
Trump açıklamasının devamında, “Yıllarca ve birçok yönetim süresince herkes, Kore Yarıması’nda barışın ve nükleer silahlardan arındırmanın çok küçük bir olasılık bile olmadığını söyledi. Artık Kim Jong-un’un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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