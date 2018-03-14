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Trump’ın atadığı yeni CIA Direktörü’nün koltuğu sallantıda

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

Tartışmaların gölgesinde Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) koltuğuna işkenceci bir kadın atanması ABD’de tartışma başlattı.ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA’nın Direktörülüğüne getirilen Gina Haspel, ilk kadın olma özelliğinin taşıyor.

Tartışmaların gölgesinde Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) koltuğuna işkenceci bir kadın atanması ABD’de tartışma başlattı.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA’nın Direktörülüğüne getirilen Gina Haspel, ilk kadın olma özelliğinin taşıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın CIA Direktörülüğüne getirdiği Geri Hapsel’ın ABD Senatosu’ndaki yapılacak çok kritik oylamada yeterli oyu alamayacağı belirtilirken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’nın başına geçmesinin garanti olmadığı belirtiliyor. Oylamada çoğunluk aranacak olması Trump’ı düşündürüyor.
Kara deliklerinde esirlere inanılmaz işkenceler yapıp kayıtlarını yok etmesiyle tanınan Gina Haspel, CIA Direktörülüğüne getirilen ilk kadın oldu. Haspel’in AB’ye girişi soru işareti olduğu belirtilirken, Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), terör zanlılarına işkence davasıyla ilgili Haspel’in gözaltına alınması için izin talep ettiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına atadığı Mike Pompeo’dan boşalan CIA Direktörülüğüne getirdiği Geri Hapsel, ’profesyonel işkenceci’ şöhretiyle insan hakları örgütlerinin en çok tepki gösterdiği isimlerin başında geliyor.
CIA Direktörü Gina Haspel, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ’terör zanlılarının’ kaçırılması, ’kara delik’ denilen merkezlerde esir alınması ve işkenceden geçirilmesi programının kilit ismi olduğu belirtildi.
Başkan Donald Trump tarafından CIA’nın başına atandığını açıklanan Gina Haspel, ABD istihbarat topluluğundaki pek çok kişi tarafından destekleniyor ancak tutuklulara işkence yaptığı Tayland’da gizli bir CIA hapishanesinin denetlenmesiyle ilgili eleştirilere maruz kaldı.
Haspel ve istihbarat yetkililerinin, 2002 yılında Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush yönetiminde "Kedi Gözü" adlı gizli hapishaneden sorumlu olduğu vurgulandı. Haspel, genel olarak CIA’de yüksek düzeyde tutuluyor, Mike Pompeo’nun başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Gina Haspel’in CIA direktörlüğü görevi Senato tarafından onaylandığı takdirde, Merkezi İstihbarat Alma Teşkilatı’na liderlik eden ilk kadın başkan olacak.
Ancak, Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 49 sandalye ile temsil edildiği Senato’da belirsiz bir kaderle karşı karşıya kalabileceği yorumları yapılıyor. Gina Haspel, CIA başkanlığına Demokratların tamamı tarafından karşı çıkılacağı ve bazı Cumhuriyetçilerin de Gina Haspel’ın CIA Direktörülüğü için olumsuz oy kullanacağı belirtiliyor.
Senatör John McCain, Haspel’in adaylığı ile ilgili endişeleri olduğunu ve CIA için yeterliliği olmadığını söyledi.
Vietnam’da savaş esiri olarak işkence gören Cumhuriyetçi Senatör John McCain yaptığı açıklamada, “ABD’de gözaltında tutulanların son on yıl içinde gözaltına alınan, Amerikan tarihinin en karanlık bölümlerinden biriydi” dedi. John McCain, Gina Haspel’in görev süreci boyunca CIA’nın sorgulama programına dahil olmasının doğasını ve kapsamını açıklamak zorunda olduğunu söyledi.
John McCain, 2009’da, Barack Obama, göreve geldikten sonraki günlerde, su tutma da dahil olmak üzere gelişmiş sorgulama tekniklerini yasakladı ve gizli gözaltı yerlerinin kapatılmasını emretti. McCain, Haspel’ın adaylığı ile ilgili endişeleri olduğunu ve CIA için yeterliliği olmadığını dile getirdi.

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