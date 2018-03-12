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Trump’ın İsrail ve Filistin için barış planı yolda

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve Filistin için hazırladığı barış planı yakında sunulacak.Beyaz Saray’dan üç üst düzey yetkilinin yaptığı açıklamalara göre, Trump’ın Orta Doğu barış planı için son düzeltmeler yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve Filistin için hazırladığı barış planı yakında sunulacak.
Beyaz Saray’dan üç üst düzey yetkilinin yaptığı açıklamalara göre, Trump’ın Orta Doğu barış planı için son düzeltmeler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington’da görüşen Donald Trump bir süredir hem Filistin hem İsrail tarafından kabul görecek bir barış planı üzerinde çalışıyordu. Yetkililer barış planının son aşamaya geldiğini ancak özellikle Kudüs’ü başkent olarak tanıma kararından sonra gerilen Filistin ilişkileriyle beraber planın duyurulmasında nasıl bir yol izleneceğinin planlandığını söyledi. Planın daha duyurulma aşamasında ret edilmemesi ve iki tarafında masaya gelmesi için ekstra dikkat ediliyor.
Planla ilgili bir diğer olası sorun da Netanyahu için İsrail’de süren soruşturma. Yolsuzluk iddialarıyla suçlanma ihtimali olan Netanyahu’nun popülaritesini arttırmak üzere erken seçime gitmesi durumunda kendisine oy veren sağ görüşlüleri uzaklaştırmamak için Filistin ile ilgili planları zora sokabileceğinden korkuluyor. Ancak planın sonlandırılmasının Beyaz Saray’da hızlandırılması Trump’ın tüm sorunlara rağmen planı açıklayacağı fikrini kuvvetlendiriyor. Planı bir GPS yön bulma sistemine benzeten Trump’ın yardımcılarından biri, planın Filistinli ve İsraillilerin yoldaki tıkanıklıklardan kurtulmasına yardımcı olacağını söyledi.

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