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Trump’ın isteği 11 Kasım’da gerçekleşiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 21:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pentagon’dan Gaziler Günü için başkent Washington sokaklarında, ağır silahlarla donatılmış ABD ordusunun üst düzeyde bir geçit töreni ve gösteri yapılmasını talep ettiği belirtildi.Trump, Fransa’nın başkenti Paris’te her yıl Bastille Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen askeri geçit törenine hayran kaldıktan sonra, Amerikan birliklerinin Başkent Washington’da Gaziler Günü kutlamalarında büyük bir geçit töreni yapılmasını istediği belirtiliyor.Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump tarafından talep edilen askeri geçit törenin 11 Kasım tarihinde Washington D.C.’de Gaziler Günü’nde gerçekleşeceğini duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pentagon’dan Gaziler Günü için başkent Washington sokaklarında, ağır silahlarla donatılmış ABD ordusunun üst düzeyde bir geçit töreni ve gösteri yapılmasını talep ettiği belirtildi.
Trump, Fransa’nın başkenti Paris’te her yıl Bastille Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen askeri geçit törenine hayran kaldıktan sonra, Amerikan birliklerinin Başkent Washington’da Gaziler Günü kutlamalarında büyük bir geçit töreni yapılmasını istediği belirtiliyor.
Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump tarafından talep edilen askeri geçit törenin 11 Kasım tarihinde Washington D.C.’de Gaziler Günü’nde gerçekleşeceğini duyuruldu. Ancak yollarda meydana gelebilecek hasarları en aza indirgeyecek şekilde tank ve paletli askeri araçların katılmayacağı belirtildi. ABD tarihinde savaşlarda kullanılan her türlü araç gerecin geçit törenlerinde sergileneceği açıklandı. 11 Kasım’da yapılması planlanan geçit töreni için belirlenen geçit güzergahının Beyaz Saray’dan Capitol’a kadar olacağı ve geçit töreninin sonunda büyük bir etkinliğin yapılacağı vurgulandı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, Gaziler Günü’nde yapılması planlanan askeri geçit törenlerinin ABD bütçesine maliyeti 30 milyon dolara mal olacağı açıklandı.
Askeri geçit töreni ABD tarihinde bir sefer yapıldı
1991’de, Körfez Savaşı’nda Saddam Hüseyin’in Kuveyt’e saldırmasının ardından Irak ordusunun, ABD askerleri tarafından Kuveyt’ten temizlenmesi sonrasında başkent Washington’da küçük çaplı bir geçit töreni düzenlenmişti.
Öte yandan ABD’de askeri geçiş töreni genellikle yapılmaz. Diğer ülkelerdeki bu tür geçit törenleri savaştaki zaferleri kutlamak ya da askeri gücü sergilemek için düzenleniyor.

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