"Trump’ın miting yaptığı şehirlerde şiddet suçu artıyor"

ABD Başkanı Trump’ın kullandığı sert dil ve seçmen kitlesini etkileme şekli tartışılırken, bilim insanları Trump’ın miting düzenlediği bölgelerde suç oranlarının arttığını tespit etti.
Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Trump’ın miting düzenlediği şehirlerdeki suç oranları mercek altına alındı. Suç kayıtlarını inceleyen bilim insanları, Trump’ın konuşma yaptığı günde normal günlere oranla 2,3 oranında daha fazla suç işlendiğini tespit etti.
Araştırmacılara göre suç artışının nedeni Trump’ın konuşma yaptığı sırada, ateşli katılımcıların arbedeye sebebiyet vermesi. Artışın diğer bir nedeni olarak da Trump’ın kullandığı dilden etkilenen miting katılımcılarının agresifleşerek suç işlemesi olarak gösteriliyor.
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