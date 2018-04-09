Trump’tan Çin açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Çin’in ticaret engellerini aşacağını ve iki ülkenin fikri mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya üzerinden, Çin ile yaşanan vergi krizi hakkında açıklamada bulundu. İki ülke arasında yaşanan ticari engellerin aşılabileceğini söyleyen Trump, “Başkan Xi Jinping ile her zaman arkadaşız, ticaretle ilgili anlaşmazlığımız ne olursa olsun. Çin, ticaret engellerini alt edecektir. Çünkü yapılması gereken doğru şey bu olacak. Vergiler karşılıklı olacak ve fikri mülkiyet hakkında bir anlaşma yapılacaktır. İki ülkeyi de harika bir gelecek bekliyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içerisinde, Çin’den yapılacak ithalata ek olarak 100 milyar dolar daha vergi uygulanmasının değerlendirilmesi talimatını vermesi iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmişti.
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi
Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum