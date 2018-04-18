ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in bağımsızlığının 70. yılını kutlayarak "Hiçbir yerde daha iyi bir arkadaşımız yok" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter’dan İsrail’in bağımsızlığının 70. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Trump, Twitter paylaşımında, "Netanyahu ve tüm İsrail halkının 70. büyük bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum. Hiçbir yerde daha iyi bir arkadaşımız yok. Gelecek ay Büyükelçiliğimizi Kudüs’e taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermişti. ABD’nin kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken, can kayıpları da yaşanmıştı.
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