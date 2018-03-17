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Trump’tan John Brennan’a yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, eski CIA Direktörü John Brennan’ın iddialarının ardından yaptığı açıklamada, “FBI’da, adalet ve devletin en yüksek seviyelerinde muazzam bir sızıntı, yalan ve yolsuzluk vardı" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, eski CIA Direktörü John Brennan’ın kendisini için "Aldığın rüşvetler yolsuzluklar ortaya çıktığı zaman tarihin tozlu sayfalarında yer alacaksın.

ABD Başkanı Donald Trump, eski CIA Direktörü John Brennan’ın iddialarının ardından yaptığı açıklamada, “FBI’da, adalet ve devletin en yüksek seviyelerinde muazzam bir sızıntı, yalan ve yolsuzluk vardı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski CIA Direktörü John Brennan’ın kendisini için "Aldığın rüşvetler yolsuzluklar ortaya çıktığı zaman tarihin tozlu sayfalarında yer alacaksın. Amerika seni yenecek şeklindeki" açıklamalarına yanıt verdi. Trump, Twitter üzerinden açıklama yaparak FBI’da üst düzeyde yolsuzlukların olduğunu belirtti.
ABD Başsavcısı Jeff Sessions tarafından Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski 2 numaralı yetkilisi Andrew McCabe’yi görevden alınmasının ardından Başkan Trump yaptığı açıklamada, “İstihbarat Komitesi’nin sonuç verdiği gibi, Rusya ile Trump kampanyası arasında bir anlaşma yoktu. Ancak FBI’da, adalet ve devletin en yüksek seviyelerinde muazzam bir sızıntı, yalan ve yolsuzluk vardı" dedi.
McCabe’nin yakalandığını ve çağrılıp kovulduğunu belirten Trump, “Aynı zamanda soruşturma altında olan Crooked H arkadaşı Terry M’nin karısının kampanyasına kaç bin dolar verildi? Kaç yalan var? Kaç tane sızıntı var? Comey her şeyi biliyordu ve çok daha fazlasını" ifadelerini kullandı.

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