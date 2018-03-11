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Trump’tan Kuzey Kore lideri ile görüşmek için tek şart

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 17:14 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmek için füze ve nükleer denemelerin yapılmaması şartını koştuğunu ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmek için tek şart koştu.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmek için füze ve nükleer denemelerin yapılmaması şartını koştuğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmek için tek şart koştu. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin konuya ilişkin açıklamasında, Trump’ın Kuzey Kore lideri ile buluşmak için Kuzey Kore’nin nükleer ve füze denemelerini yapmaması şartını koştu. Mnuchin, “Başkan, nükleer ve füze denemelerinin olmamasını açıkça belirtti. Bunlar toplantıya giden koşullar” ifadesini kullandı.

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