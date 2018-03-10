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Trump’tan, Kuzey Kore lideriyle yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapacağı görüşme hakkında sosyal medya hesabında açıklamada yaptı.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’dan gelen görüşme davetini kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzeriden açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapacağı görüşme hakkında sosyal medya hesabında açıklamada yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’dan gelen görüşme davetini kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzeriden açıklamada bulundu. Trump, Kim Jong ile yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak, “Kuzey Kore ile yürüttüğümüz müzakerelerde oldukça önemli bir yol kat ettik ve daha da edeceğiz. Bu sürecin tamamlanması dünyanın hayrına olacak. Görüşmenin yeri ve zamanını belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, uzmanlar, ABD’nin, Kim Jong Un’u Başkent Washington’a davet edebileceğini, ancak Kuzey Kore liderinin iktidara geçtiğinden beri ülkeden ayrılmadığı düşünüldüğünde bu durumun pek olası görünmediğini belirtiliyor. İki liderin Mayıs ayında planlanan görüşmesinin Pyongyang tarafından belirleneceği ya da tarihi görüşmenin üçüncü bir ülkede olacağı bekleniyor. Görüşmenin Kuzey Kore’de gerçekleşmesi halinde Donald Trump Kuzey Kore’ye giden ilk ABD başkanı olacak.

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