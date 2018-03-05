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Trump’tan Meksika ve Kanada’ya tehdit

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 21:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmalarında yapacağı yeni düzenlemeler ile Meksika ve Kanada’ya ağır yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden düzenlenmesiyle çelik ve alüminyum ithalat gümrük vergilerinde köklü değişikliklere gidileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmalarında yapacağı yeni düzenlemeler ile Meksika ve Kanada’ya ağır yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden düzenlenmesiyle çelik ve alüminyum ithalat gümrük vergilerinde köklü değişikliklere gidileceğini açıkladı. Yapılacak değişikliklerden en çok Meksika ve Kanada’nın etkileneceğini söyleyen Trump, "Çelik ve alüminyum endüstrileri öldü, üzgünüm artık değişim zamanı” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray yetkilileri, önümüzdeki iki hafta içerisinde resmi olarak uygulanmaya başlanacak olan yeni vergilerin çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 oranlarında artırılacağını ve bu yaptırımların ülke gözetmeksizin uygulanacağını bildirdi. Yetkililer, ayrıca çelik ve alüminyumda uygulanacak yeni vergilerin ABD endüstrilerini korumak için gerekli olduğunu vurguladı.
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden düzenlenmesi için Kanada ve Meksika ile yürütülen müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilememesinin iki ülkenin ABD ile yaptığı tüm ticaret anlaşmalarını da olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin son görüşmesi ise bu hafta Meksika’nın başkenti Meksiko’da gerçekleştirilecek.

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