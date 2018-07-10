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TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında 12. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında 12. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.


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