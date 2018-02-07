TSK'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Biz bütün uluslararası ilişkilerimizi Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin menfaati üzerine kurmak zorundayız ve öyle yapıyoruz." dedi.

Canikli, TBMM Genel Kurulunda, TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkerenin görüşmelerinde hükümet adına söz aldı.

Yunanistan unsurları tarafından Ege'de yakalandan bir geminin Libya'daki silahlı gruplara silah sevkiyatı yaptığına ilişkin bir iddianın dile getirildiğini anımsatan Canikli, bunun doğru olmadığını, Mersin'den Cubuti Limanı'na gidecek bir geminin rotasının Yunanlı sahibi tarafından planda olmadığı halde Libya'ya çevrildiğini, oraya giderken de Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından arandığını ve kontrolde silah olmadığının anlaşıldığını anlattı.

Bu tür iddialar üzerinden Türkiye'nin töhmet altına bırakabileceğine işaret eden Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin uluslarası medyada ortaya atılan iddiaların da buna benzer bir yöntemle üretildiğini, bu konulara dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.