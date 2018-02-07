TSK'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Deniz haydutluğu, denizde silahlı soygun ve denizde terörizmle mücadele için Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde varlık gösterilmeye devam edilmesinin bir gereklilik olduğuna inanmaktayız." dedi. Canikli, TBMM Genel Kurulunda, TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkerenin görüşmelerinde hükümet adına söz aldı. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'inin deniz taşımacılığı ile gerçekleştirildiğini, bu nedenle uluslararası deniz ticaret yollarının güvenliğinin bütün ülkelerin ortak refahı açısından mühim bir konu olduğunu ifade eden Canikli, deniz ticaretinin önemli bir bölümünün gelip geçtiği bu bölgede bilhassa 2008'den itibaren ortaya çıkan deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun eylemlerinin, seyrüsefer serbestisini kesintiye uğrattığını, deniz taşımacılığını ve uluslararası ticareti de olumsuz etkilediğini belirtti.

Bölgenin Türk dış ticareti açısından da hayati öneme haiz olduğunu dile getiren Canikli, Türkiye'nin toplamda 33 ülke ile ithalat ve ihracat yaptığı bu güzergahtan yıllık ortalama bin Türk bayraklı/Türk bağlantılı ticaret gemisi ile Türk dış ticaret hacminin yüzde 20'sinin bölgeden gerçekleştirildiğini söyledi. -"Türkiye 5 kez komutasını üstlendi" Bölgede deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetlerinin, şu anda, ABD önderliğindeki Birleşik Deniz Kuvvetleri, Avrupa Birliği'nin ATALANTA Harekatı ve müstakil hareket eden Rusya Federasyonu, Çin, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan, Malezya ve İran gibi devletlere ait gemiler vasıtasıyla olmak üzere, geniş bir uluslararası katılımla yürütüldüğünü aktaran Canikli, Türkiye'nin başından itibaren bu uluslararası çabaların içinde yer aldığını anımsattı. Bununla ilgili TBMM tarafından ilk kararın 10 Şubat 2009'da alındığını ifade eden Canikli, Türk Deniz Kuvvetlerinin 25 Şubat 2009'dan itibaren bölgede sürekli olarak asgari 1 fırkateynini deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ile mücadele maksadıyla görevlendirdiğini; Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'in komutasının 5 kez Türkiye tarafından üstlenildiğini hatırlattı.

Birleşik Deniz Kuvvetleri (CMF) emrinde görev yapan CTF-150 görev gücünün de aynı bölgede denizde terörizm ile mücadele görevini icra ettiğini anlatan Canikli, bu konunun da geçen yılki tezkereye dahil edildiğini bildirdi. -"İki ülke gerçek dost olduklarını kanıtladı" Türkiye'nin deniz haydutluğu ile mücadeleye katkılarının yanı sıra diğer alanlarda da Somali'ye yardımlarını sürdürdüğünü; Somali'ye insani yardım, kalkınma ve altyapı projeleri ile siyasi uzlaşma, askeri ve güvenlik alanlarında destek verdiğini dile getiren Canikli, Somali'nin, son 4 yıldır Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarından en çok yararlanan ilk 3 ülke arasında yer aldığını bildirdi. Canikli, Somali devlet kurumlarının gerekli kapasitelerinin artırılması sürecinde eğitim ve teknik iş birliği ile altyapı kurulması desteği verildiğini belirterek, "15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı, Somali hükümetinin aynı gece yaptığı yazılı açıklamayla ortaya koyduğu dayanışma ve göstermiş olduğu destek son derece önemlidir. Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulunun 16 Temmuz günü aldığı bir kararla FETÖ'ye ait okulları kapatması da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Türk ve Somali halkları birbirlerini zor günlerde karşılıklı destekleyerek gerçek dost olduklarını kanıtlamıştır." değerlendirmesini yaptı.