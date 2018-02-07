TSK'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "İsmine ne derseniz deyin, nasıl pazarlamaya çalışırsanız çalışın; alttan da üstten de yandan da baksanız YPG terör örgütüdür, PKK'nın kendisidir." dedi.

Canikli, TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresini bir yıl daha uzatan tezkerenin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde söz aldı.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye halkını temsil ettiğini ifade eden Canikli, bunun çok net ve tartışmasız bir gerçek olduğunu söyledi. Canikli, Türkiye olarak işin içinde olduklarını dile getirerek, "ÖSO mensuplarının nasıl belirlendiği, nasıl Suriye halkını temsil ettiği noktasındaki ayrıntılı bilgilere sahibiz. " dedi.

Canikli, ÖSO'nun, Suriye halkının, Türkiye'deki mülteciler de dahil olmak üzere temsilcisi olduğunu yineledi.

Türkiye ve Suriye halkının, bu bölgeye yönelik politikalarda hedef ve menfaatlerinin örtüştüğünü vurgulayan Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünü ciddi bir tehlike, tehdit olarak görüyoruz. Terör örgütünü temizlemek için uluslararası hukukun bize verdiği yetkileri, hakkı kullanarak mücadele ediyoruz. Bir operasyon yapıyoruz şu anda. Aynı şekilde ÖSO da kendilerini, kendi topraklarından çıkaran işgalcilere karşı mücadele ediyor.