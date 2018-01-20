Tüfenkci: ABD'nin desteğiyle terör örgütlerini devletleştirme adımlarını yaşadık (2)

TÜFENKCİ: TÜRKİYE GÖBEĞİNİ KESECEK GÜÇTEDİR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'daki açılış ardından Mardin'de bir otelde yapılan AK Parti Artuklu İlçe Teşkilatı 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan kongrede Bakan Tüfenkci ile birlikte AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, eski dönem milletvekilleri Halit Demir, Gönül Bekin Şahkulubey ile Süleyman Bölünmez, il başkanı Nihat Eri ile SP ve MHP il yönetiminden birer temsilci de bulundu.

Burada konuşan Tüfenkci, bir proje üzerine HDP'nin Türkiye partisi iddiasıyla seçimlere girerek Meclis'e girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Meclis'e girer girmez bölge halkının sorunlarına çözüm bulacaklarına, 'Biz sırtımızı PKK'ya ve PYD'ye dayıyoruz' dediler. Bu projeyi ortaya koyanlar şunu gördüler ki HDP'nin bırakın Türkiye partisi olmasını, bölge partisi bile olamadığını gördüler. Çünkü bölgenin hiçbir sorununa siyaseten çözüm üretemediler. Türkiye'yi ve bölgeyi getirdikleri nokta her bir sokağı, her bir ilçemizi çukur siyasetine esir ettiler."