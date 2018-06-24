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Tüfenkci: "CHP milletin iradesine saygılı olmayı öğrenmek zorundadır. Anadolu Ajansı'nın görevi sonuçları halka duyurabilmek. Sandık sonuçları YSK'da"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 20:38 | Son Güncelleme

Tüfenkci: "CHP milletin iradesine saygılı olmayı öğrenmek zorundadır. Anadolu Ajansı'nın görevi sonuçları halka duyurabilmek. Sandık sonuçları YSK'da"


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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Bülent Tüfenkci Gümrük ve Ticaret Bakanı

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