Tüfenkci: Finansal araçlarla Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'daki seçimlerin yaklaşmasıyla döviz ve faiz üzerindeki operasyonların arttığını belirterek, "Onlar biliyorlar ki AK Parti olduğu sürece sınırlarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar" dedi.

Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte Akçadağ ilçesini ziyaret etti. Esnafı dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tüfenkci, Türkiye'ye 15 Temmuz'u yaşatanların daha sonra kredi derecelendirme kuruluşlarıyla birlikte finansal operasyon çekmeye çalıştıklarını belirtti. 24 Haziran'daki seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte döviz ve faizler üzerindeki operasyonların şiddetinin artarak devam ettiğini kaydeden Bakan Tüfenkci, "Onlar biliyorlar ki AK Parti olduğu sürece sınırlarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapamayacaklar. Binlerce kilometre ötelerden gelip bu bölgeleri dizayn etmeye çalışamayacaklar. Onlar biliyorlar ki güçlü bir Türkiye'nin başında güçlü Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu operasyonları yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkıyorlar" diye konuştu.

'AYAR ÇEKMEYE ÇALIŞANLARIN AĞZININ PAYINI VERECEĞİZ'

Bakan Tüfenkci, Türkiye'deki vatandaşların bir oyu ile oynanan oyunları ve operasyonları durduracaklarını kaydederek, milletin güçlü ülke için her zaman hazır olduğunu ifade etti. Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Başkomutanı oraya askersiz göndermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Askerleriyle beraber oraya göndereceğiz. Güçlü Meclis'i, hükümeti oluşturacağız. Ondan sonra da kim ayar çekmeye çalışırsa çalışsın ağzının payını vereceğiz inşallah. Birileri terörle Türkiye'yi dize getirmeye çalıştılar. Ama Allah'a hamdolsun 15 Temmuz'dan sonra, millet arkamızda dimdik durduktan sonra, Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Biz bu teröristlerin inlerine gireceğiz' dedi. Allah'a hamdolsun inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz."

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