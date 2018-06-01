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Tüfenkci: Türkiye'nin, kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuncağı olmasını istemiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, enflasyonun ve faizin kalıcı olarak düşürülmesi için 24 Haziran'ın çok önemli bir viraj olduğunu belirterek, "Biz insanımızın refah düzeyini arttırmak istiyoruz.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, enflasyonun ve faizin kalıcı olarak düşürülmesi için 24 Haziran'ın çok önemli bir viraj olduğunu belirterek, "Biz insanımızın refah düzeyini arttırmak istiyoruz. Türkiye'nin, kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuncağı olmasını istemiyoruz" dedi. Malatya'da bulunan Bakan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özhan Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyareti öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Kentin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladığını belirten Bakan Tüfenkci, olumsuz hava koşullarına rağmen Malatyalı hemşerilerinin Erdoğan'a olan muhabbet ve sevgilerini gösterdiklerini kaydetti. Enflasyonun ve faizin kalıcı olarak düşürülmesi için 24 Haziran'ın çok önemli bir viraj olduğuna kaydeden Bakan Tüfenkci, "Döviz kurları üzerinden Türkiye'ye operasyon yapılmasının önüne geçilmesi adına 24 Haziran çok önemli. Biz insanımızın refah düzeyini arttırmak istiyoruz. Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuncağı olmasını istemiyoruz. İhracat, sanayi üretimi ve endeksi artıyor. Makro ekonomik dengeler, mali disiplin ve politikasının sağlamlığı göz önüne alındığında oynanmak istenen oyunlar çok daha rahat görülüyor" diye konuştu. 'DAHA ÇOK ÜRETİM VE İSTİHDAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ' Bakan Tüfenkci, bütün oyunların bir oyla bozulacağının ifade ederek, şunları söyledi: "Bugün Özhan Sanayi Sitesi'ni geziyoruz. Biliyorsunuz üretim paketi içerisinde hayata geçirdiğimiz şehir içerisinde kalan küçük sanayi esnafının şehrin dışına çıkartılarak daha büyük işyerlerinde ve dükkânlarda üretim yapmalarının önünü açmayı hedeflemiştik. Pilot olarak da 10 il belirlemiştik, bunların içerisinde Malatya'da var. Biz burada özellikle yerel anlamda arsa tahsis ettiğimizde esnafımızın da bunu çok istediğini ve beklediğini görüyoruz. Bu talebin bir an önce karşılanması için girişimlerimiz var. Sadece yeni dükkânlar yapmadık, taşınma desteği de sunduk. Esnafımızın daha çok üretim ve istihdam sağlayabilecekleri bir yapıyı istiyoruz." Bakan Tüfenkci, açıklamasının ardından sanayi sitesindeki işyerlerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

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