TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet Kilis’te

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet beraberindeki heyet ile il teşkilatı ile bir araya gelmek ve bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis’e geldi.

TÜGVA Kilis il Başkanı İzzettin Özkeleş ile beraber Genel Başkan İsmail Emanet Zeytindalı harekatında şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kilis il Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Genel Başkan İsmail Emanet daha sonra teröristiler tarafından atılan roket ile zarar gören Çalık Camisini ziyaret ettiler.

Türkiye Gençlik Vakfı Kilis İl Başkanı İzzettin Özkeleş yaptığı açıklamada;“ Genel Başkanımız İsmail Emanet Bey bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis’imize geldi. Çalık Camisi ziyareti, İl Jandarma Komutanlığımıza yaptığımız ziyaret ve ardından Şehidimizin evine giderek bir ziyaret gerçekleştirdik. Rabbim Ordumuzu muzaffer kılsın. Ülkemizin, Devletimizin, üzerinde oyun oynayanların oyunlarını başlarına geçirsin diyoruz” dedi.